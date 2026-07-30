قيادي بحماة الوطن: الشفافية الحكومية في حادث ميناء دمياط تعزز ثقة المواطنين وتقطع الطريق على الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 01:49 مساءً - أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بالشفافية والسرعة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط، مؤكداً أن بيان مجلس الوزراء الذي أوضح تفاصيل الواقعة للرأي العام يعكس نهجاً مؤسسياً مسؤولاً في إدارة الأزمات.

وأضاف "ترجم" أن إعلان الحقائق أولاً بأول يمثل خطوة مهمة في مواجهة الشائعات، ويعز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات باحترافية وكفاءة".

أوضح ترجم أن سرعة تحرك الأجهزة المعنية وفتح التحقيقات لكشف ملابسات استهداف سفينتين بطائرة مسيرة يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مقدراتها وصون أمنها القومي.

وشدد ترجم على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ورفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دوائر الصراع أو النيل من استقرارها، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية هو الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد "ترجم" على الدور المحوري للإعلام الوطني ورواد مواقع التواصل في هذه المرحلة، داعياً إلى الالتزام بالمهنية والدقة وتحري الحقائق من المصادر الرسمية، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة, مضيفا أن تكامل جهود مؤسسات الدولة مع وعي المواطن والإعلام المسؤول يشكل درعاً واقياً للحفاظ على أمن الوطن واستقراره .