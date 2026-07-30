الحكومة: التحقيقات الأولية تكشف أن حريق سفينتي ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 12:05 مساءً - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية بشأن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، كشفت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة.

وأضافت الحكومة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الوقوف على جميع ملابسات الحادث.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي، في ضوء نتائج التحقيقات الجارية.