الداخلية ترفع السرعة القانونية للملاكي إلى 120 كم/ساعة على طريق «العلمين - وادي النطرون»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 10:21 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية رفع الحد الأقصى للسرعة القانونية للسيارات الملاكي على طريق «العلمين - وادي النطرون» من 100 كيلومتر/الساعة إلى 120 كيلومترًا/الساعة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير الطريق، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يواكب أعمال التحديث التي شهدها الطريق، ويسهم في تنظيم الحركة المرورية وفق أعلى معايير السلامة.

وأوضحت أن الإدارة العامة للمرور نسقت مع الجهات المختصة لتركيب اللوحات والعلامات الإرشادية التي توضح الحد الأقصى الجديد للسرعة، لضمان تعريف قائدي المركبات بالتعديلات المقررة.

وناشدت وزارة الداخلية جميع قائدي السيارات الالتزام بالسرعات القانونية والتعليمات المرورية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من وقوع الحوادث.