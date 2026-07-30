الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة مع رطوبة مرتفعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 09:29 صباحاً - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس 30 يوليو 2026، ليسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة.

الظواهر الجوية

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، بما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، فيما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتمتد إلى بعض مناطق جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الرياح تنشط أيضًا على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، وكذلك على بعض الشواطئ المطلة على خليج السويس، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وأقصى جنوب البلاد، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.