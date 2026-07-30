أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 12:29 صباحاً - أعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

دعوة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات

وشدد الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات يستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وحماية مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن الإقليمي.

تأكيد دعم السعودية والأردن

وأكد فهمي أن أمن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلامة أراضيهما يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم جامعة الدول العربية لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.