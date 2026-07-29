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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لبحث التعاون المشترك

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  • الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لبحث التعاون المشترك 1/3
  • الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لبحث التعاون المشترك 2/3
  • الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لبحث التعاون المشترك 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:29 مساءً - استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، بمقر الوكالة، الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور عمرو الطويل، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين  الجانبين بحضور الدكتور هيثم مدحت من قيادات الوكالة.

 

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب بحث آليات تدريب طلاب الجامعة داخل وكالة الفضاء المصرية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية وإعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الفضاء.

 

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وأكد الدكتور المهندس ماجد إسماعيل حرص وكالة الفضاء المصرية على توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز بناء القدرات الوطنية ويدعم البحث العلمي والابتكار في مجال تكنولوجيا الفضاء.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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