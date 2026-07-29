تقارير إعلامية: تريزيجيه يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن نادي بشكتاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 08:13 مساءً - كشفت تقارير إعلامية تركية عن مستجدات جديدة في ملف انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى صفوف بشكتاش، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بشكتاش يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة Fanatik التركية أن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والذي سبق وأن خاض تجربة الأحتراف في نادي طرابزون سبور، يلعب دورًا في تشجيع مواطنه محمد صلاح على خوض تجربة الاحتراف مع بشكتاش، حيث نصحه بالانتقال إلى النادي التركي، مشيدًا بمدينة إسطنبول والأجواء داخل الفريق، ومؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون مناسبة للنجم المصري محمد صلاح سواء على الصعيد الرياضي أو المعيشي.

وأضافت الصحيفة أن زوجة محمد صلاح تبدي انفتاحًا على فكرة الإقامة في إسطنبول، وهو ما قد يسهل اتخاذ القرار حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، أوضح الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو أن المفاوضات بين بشكتاش ومحمد صلاح شهدت توقفاً مؤقتًا بسبب بعض التفاصيل المالية، رغم استمرار النادي في وضع قائد منتخب مصر على رأس أولوياته لتدعيم الخط الهجومي.

وأشار سابونجو أوغلو إلى أن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عقد اجتماعًا مع اللاعب خلال الساعات الماضية لمراجعة جميع العروض الرسمية التي تلقاها من عدة أندية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وأكد الصحفي التركي أن عرض بشكتاش يتصدر جميع العروض من الناحية المالية، وهو ما يمنحه أفضلية في سباق التعاقد مع النجم المصري، رغم عدم حسم الصفقة حتى الآن.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن محمد صلاح لم يمنح موافقته النهائية أو يرفض عرض بشكتاش حتى هذه اللحظة، على أن يتم حسم موقفه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من دراسة كافة العروض والتفاصيل الخاصة بكل منها.