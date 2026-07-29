رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 08:13 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعى، بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمُتابعة الخطوات التنفيذية للتعيين حديثاً واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد رئيس الوزراء حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مُتابعة مُستجدات ملف الإصلاح الإداري، وفي مُقدمتها الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، مُشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي اتصالاً بتنفيذ توجيهات السيد السيد الرئيس خلال اجتماع عقده الشهر الماضي في هذا الإطار، والتي تضمنت مواصلة العمل من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.