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النيابة تخلي سبيل أشرف داري بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية من فتاة

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النيابة تخلي سبيل أشرف داري بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية من فتاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 06:29 مساءً - امس، بإخلاء سبيل أشرف داري، لاعب النادي على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات الجارية بشأن بلاغ يتضمن اتهامات بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي من إحدى الفتيات.

 

واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال اللاعب، في إطار استكمال إجراءات التحقيق بشأن الواقعة محل البلاغ.

 

كان دفاع مقدمة البلاغ في القضية رقم 6725 لسنة 2026 إداري التجمع الخامس، قد اكد إن موكلته كانت قد وجهت إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى أشرف داري، طالبته فيه بالمثول أمام جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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