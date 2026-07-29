«رابطة الأندية»: 5 أغسطس موعد إجراء قرعة دوري ORA للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 06:29 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مراسم قرعة بطولة دوري ORA لموسم 2026-2027، يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل، إيذانًا بانطلاق العد التنازلي للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة ومسؤولي الرابطة.

وتترقب أندية الدوري الممتاز نتائج القرعة للتعرف على جدول مباريات الموسم الجديد، في ظل الاستعدادات المكثفة التي تخوضها الفرق من خلال المعسكرات والصفقات الصيفية قبل ضربة البداية.

انطلاق الدورى المصرى 20 أغسطس

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على انطلاق الدوري الجديد موسم 2026-2027، أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل بمشاركة 20 ناديا.

وتقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق فى المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يهبط منهم 4 للقسم الثاني "دوري المحترفين".

توقف الدورى 20 سبتمبر

وتقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام معسكر المنتخب، وذلك فى ظل ترتيبات ما بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 التي ودعها من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.