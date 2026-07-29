خطة استيطانية.. جيش الاحتلال يصدر أوامر للاستيلاء على أراضي جديدة في الضفة الغربية.. التفاصيل مع مراسلتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:29 مساءً -

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن أوامر الاستيلاء على الأراضي باتت تصدر بشكل شبه يومي، فبالأمس، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 47 دونمًا من أراضي بلدة دير دبوان، ووضعت يدها عليها.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم، فقد امتد التصعيد إلى شمال الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أوامر جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دونم من الأراضي، والجديد في هذه الأوامر أنها تتداخل مع ثلاث أوامر عسكرية في مدينة جنين، وتشمل مناطق مصنفة ضمن المنطقة (أ) وفق اتفاق أوسلو.

أوضح أن هذه الأوامر تهدف إلى ربط ما تُسمى بمستوطنتي "ميفو دوتان" و"عيناف"، عبر شق طريق استيطاني يربط بينهما، في إطار مخططات استيطانية أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مؤخرًا.

ولفتت إلى أن أوامر الاستيلاء ووضع اليد على الأراضي الفلسطينية باتت تصدر بصورة شبه يومية، كما شهد صباح اليوم توسعة لمستوطنة "عش الغراب" في بيت لحم، من خلال أوامر تهدف إلى توسيع المستوطنة وربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض.

أكدت أنه يبدو أن خطة الضم أصبحت أقرب إلى التنفيذ على الأرض الفلسطينية، حيث يجري تداخل المناطق المصنفة (أ) و(ب) و(ج)، بما يقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.