منتخب المبارزة يهزم إسرائيل ويتوج ببرونزية بطولة العالم للفرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:29 مساءً - فاز منتخب مصر لسلاح السيف بالميدالية البرونزية بهزيمة إسرائيل بنتيجة 39-38 فى بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة للفرق المقامة في هونج كونج في إنجاز تاريخي.

محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونج كونج

فيما فاز محمد عامر ببرونزية منافسات سلاح السيف رجال، ببطولة العالم للكبار التي تستضيفها هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

ويرأس بعثة منتخب مصر الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري كمدير إداري للبعثة، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا للبعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.

كما يرافق البعثة الدكتور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري بدعوة من الاتحاد الدولى لحضور اجتماعات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للسلاح بصفته رئيساً للجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي وأيضاً حضور اجتماعات الـ safe sport للجنة الأولمبية الدولية المقامة على هامش بطولة العالم.