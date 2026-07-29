الرئيس السيسى ورئيس مدغشقر يشهدان فى العلمين التوقيع على 5 مذكرات تفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في ختام مباحثاتهما الثنائية بمدينة العلمين.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيرته في جمهورية مدغشقر، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ وفرص الاستثمار ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ووزيرة خارجية مدغشقر، ومذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية وقعها وزير الخارجية والتعاون الدولي ومدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر.

كما تضمنت مذكرة التفاهم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ووقعها عن الجانب المصرى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب مدغشقر وزير التنمية الرقمية والبريد والاتصالات، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقعها عن الجانب المصرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ونظيره في جمهورية مدغشقر .