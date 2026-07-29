فتح باب التقديم الإلكتروني لأكاديمية الشرطة لطلاب الثانوية العامة 2026 خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 مساءً - تبدأ أكاديمية الشرطة، خلال الساعات الـ24 المقبلة، استقبال طلبات الالتحاق لطلاب الثانوية العامة 2026 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يستمر التقديم حتى 27 أغسطس الجاري.

وفي الوقت نفسه، يتواصل التقديم إلكترونيًا حتى 13 أغسطس بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من العام الماضي، وكذلك خريجي الجامعات، فيما يبدأ تسجيل طلبات طلاب الثانوية العامة للعام الحالي فور إعلان النتائج رسميًا.

وتعد أكاديمية الشرطة من أبرز المؤسسات الأمنية في مصر، حيث تهدف إلى إعداد كوادر أمنية مؤهلة علميًا وبدنيًا، قادرة على أداء مهامها في حفظ الأمن وتطبيق القانون وفق أحدث برامج التدريب والتأهيل.

شروط القبول

ويشترط للالتحاق بالأكاديمية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب استيفاء شروط السن واللياقة البدنية والصحية المقررة.

اختبارات القبول

ويمر المتقدمون بعدد من الاختبارات المتتالية لاختيار أفضل العناصر، تبدأ باختبارات القدرات والمقاس والقوام، ثم الاختبارات الرياضية، يليها الكشف الطبي والنفسي، وصولًا إلى اختبار الهيئة (المواجهة)، الذي يمثل المرحلة النهائية من إجراءات القبول.