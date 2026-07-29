وزارة التعليم: أكثر من 205 آلاف طالب بين راسب ودور ثانٍ في نتيجة الثانوية العامة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 01:21 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الراسبين والباقين للإعادة في امتحانات الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ نحو 205 ألفًا و553 طالبًا وطالبة، وفقًا للمؤشرات الرسمية لنتيجة الدور الأول.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد بلغ 883 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825 ألفًا و867 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 620 ألفًا و314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.1%.

وفي شعبة علمي علوم بالنظام الجديد، بلغ عدد الناجحين 382 ألفًا و720 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 75.4%، بينما سجلت شعبة علمي رياضة أعلى نسبة نجاح بين الشعب الثلاث، بلغت 81.6%، بإجمالي 113 ألفًا و651 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية بالنظام الجديد، فقد بلغ عدد الناجحين 123 ألفًا و943 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 69.2%.

وبالنسبة لطلاب النظام القديم، أوضحت الوزارة أن إجمالي المتقدمين بلغ 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3620 طالبًا وطالبة، ونجح 2610 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 72.1%.

وسجلت شعبة علمي علوم بالنظام القديم نسبة نجاح 74.5%، فيما بلغت نسبة النجاح في علمي رياضة 71.9%، بينما حققت الشعبة الأدبية نسبة نجاح 67.4%.