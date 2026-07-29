الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في أول زيارة رسمية للقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:41 صباحاً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، في أول زيارة رسمية يجريها إلى مصر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات بين البلدين.

كما يبحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق المستمر بين مصر ودول القارة الأفريقية تجاه الملفات ذات الأولوية.