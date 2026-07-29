عبدالله الأول على الثانوية العامة علمى: حلمى طب قصر العينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:29 صباحاً - حقق الطالب عبد الله محمود عمر، ابن مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، إنجازاً استثنائياً بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية (علوم) بامتحانات الثانوية العامة 2026، محققاً الدرجة النهائية بمجموع 320 درجة من 320.

وأكدت والدة عبد الله أنه حافظ للقرآن ومواظب على صلاته، معربة عن فخرها الشديد، قائلاً: "الحمد لله، عبد الله متفوق دائماً، وكان يتوقع أن ينقص درجة أو نصف درجة، لكن كرم ربنا كان كبيراً بحصوله على الدرجة النهائية".

وكشفت عن سر تميز نجلها قائلاً: "عبد الله حافظ لكتاب الله ومواظب على صلاته في وقتها، وهذا هو السر الحقيقي وراء تفوقه ونجاحه، والحمد لله الذي كلل تعبه بهذا المركز"، مشيرة إلى أن رغبة ابنه الأولى هي الالتحاق بكلية الطب قصر العيني.

وقال عبد الله محمود: "أشعر بسعادة لا توصف، ولم أكن أتوقع المركز الأول، لكنه فضل كبير من الله". وعن منهجه في المذاكرة، أكد أن الالتزام الديني والاجتهاد هما الركيزتان الأساسيتان، موجهاً نصيحة لطلاب الثانوية القادمين: "أهم شيء أن تقوم بما عليك وتبذل قصارى جهدك حتى لا تشعر بالتقصير في النهاية، واترك الباقي على الله".

وعن طموحه المهني، أكد أنه يطمح لأن يصبح طبيباً متميزاً، وتحديداً في تخصص "جراحة العظام"، بعد إتمام دراسته في كلية الطب.