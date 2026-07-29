محمد أيمن السادس على الجمهورية ثانوية عامة: كنت أسعى للإنضمام لكلية الطب وربنا وفقنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:29 صباحاً - قال الطالب محمد أيمن صلاح محمد البسيوني، ابن مدينة أجا، الحاصل علي المركز السادس بالثانوية العامة علي مستوي الجمهورية: الحمدلله بتوفيق من ربنا ودعم والديا، حققت حلمي، حيث كنت أسعى للإنضمام ل"كلية الطب" ووفقني الله في ذلك

وقالت والدة الطالب محمد إن نجلها حافظ لكتاب الله القرآن الكريم، بالتجويد وأن والدة خارج البلاد وكان يوفر له إحتياجاته الدراسية ويدعمه ويثق به دائما.

وأكملت كنت الداعم الأول له خلال دراسته، واستبشرت به خيرا، حيث يهتم محمد بصلاته ومذاكرته.

أوائل الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ قليل عن أسماء العشر الأوائل للثانوية العامة علي مستوي الجمهورية، وجاء من بينهم الطالب محمد ابن قرية برج نور الحمص التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، علي المركز السادس.