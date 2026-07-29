خامسة الجمهورية أدبي: حلمي كلية الإعلام.. وفرحتي بالتفوق لا توصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً - عاشت أسرة الطالبة أفنان مؤمن محمد فتحي أجواء من الفرحة والسعادة، بعد حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، بمجموع 316.5 درجة.

وأكدت أفنان أن فرحتها بالتفوق لا توصف، مشيرة إلى أن حلمها منذ سنوات هو الالتحاق بكلية الإعلام، لما تمثله من شغف كبير بالنسبة لها، معربة عن أملها في أن تصبح إعلامية ناجحة في المستقبل.

وأوضحت أن العام الدراسي كان مليئًا بالتحديات، لكنها اعتمدت على تنظيم وقتها والالتزام بخطة مذاكرة منتظمة، وهو ما ساعدها على تحقيق التفوق والوصول إلى قائمة أوائل الجمهورية.

وأضافت أن فترة الامتحانات كانت من أصعب مراحل العام بسبب الضغوط النفسية، إلا أنها حرصت على مواصلة الاجتهاد حتى تكلل جهدها بالنجاح والتفوق، معربة عن شكرها لأسرتها على ما قدمته لها من دعم ومساندة طوال رحلة الثانوية العامة.