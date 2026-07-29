الثانية على الجمهورية أدبي: دعوت الله في كل صلاة.. وهدفي الالتحاق بكلية الحقوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً - أعربت مريم وائل أحمد نظير، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، عن سعادتها الكبيرة بتفوقها، مؤكدة أنها كانت واثقة من توفيق الله لها طوال العام الدراسي.

وقالت مريم، إنها كانت تحرص على الدعاء في كل صلاة بأن يوفقها الله في دراستها، مضيفة: "كنت أثق في الله دائمًا، والحمد لله استجاب لدعواتي وحقق لي ما تمنيته".

وأوضحت أن بداية العام الدراسي لم تشهد انتظامًا كاملًا في المذاكرة، لكنها سرعان ما وضعت خطة واضحة والتزمت بها، مشيرة إلى أن الفترة الممتدة من بعد صلاة الفجر وحتى الظهيرة كانت الأكثر إنتاجية بالنسبة لها، حيث كانت تحقق خلالها أعلى معدلات التركيز والاستيعاب.

وكشفت مريم عن رغبتها في الالتحاق بكلية الحقوق، مؤكدة أن شقيقيها كانا مصدر إلهام ودافع لها، وأضافت: "تفوقهما منحني حافزًا كبيرًا، ولم أفقد ثقتي بالله يومًا، وكنت مؤمنة بأن الاجتهاد سيقودني إلى النجاح".

ووجهت رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، دعتهم فيها إلى الاجتهاد والالتزام بالصلاة والدعاء، مؤكدة أن التوكل على الله مع بذل الجهد هو الطريق الحقيقي للتفوق.

من جانبها، أكدت والدة الطالبة أن الأسرة حرصت على تنشئة أبنائها على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن دورها اقتصر على المتابعة والتوجيه، بينما كان الاجتهاد والالتزام نابعين من الأبناء أنفسهم، وهو ما أثمر عن تحقيقهم مستويات متميزة في الدراسة.