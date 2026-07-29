الرابعة على الجمهورية أدبي: حلمي ألسن عين شمس.. ولم أتوقع أن أكون بين الأوائل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً - وسط أجواء من الفرحة والاحتفال، عبّرت الطالبة نغم ياسر محمد بكري، ابنة مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، عن سعادتها الغامرة بعد حصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2026، بإجمالي 317 درجة.

وقالت نغم، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شعورها بالنجاح يفوق الوصف، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تحصد مركزًا متقدمًا بين أوائل الجمهورية، وأضافت: "الحمد لله، كرم ربنا كان أكبر من كل توقعاتي، ولسه مش مستوعبة الفرحة".

وكشفت الطالبة المتفوقة عن طموحها خلال المرحلة الجامعية، موضحة أنها تتمنى الالتحاق بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مع دراسة اللغة الألمانية، قائلة: "نفسي أدخل ألسن عين شمس وأتخصص في اللغة الألمانية".

وأهدت نغم نجاحها إلى أسرتها التي وقفت إلى جانبها طوال العام الدراسي، وإلى معلميها الذين قدموا لها الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن أكبر تحدٍ واجهها خلال رحلة الثانوية العامة كان طول العام الدراسي وما صاحبه من ضغوط وإرهاق، لكنها تمكنت من تجاوزها بالإصرار والاجتهاد.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%.