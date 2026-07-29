عاشر الجمهورية علمي علوم: كنت الأول على مدرستي دائمًا وحلمي الالتحاق بكلية الطب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً -

أكد الطالب محمد وليد محمد نصر، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2026، شعبة علمي علوم، بمجموع 318.5 درجة، أن تفوقه جاء نتيجة سنوات من الاجتهاد والالتزام، وليس وليد الصدفة، مشيرًا إلى أن أسرته كانت تؤمن بقدرته على تحقيق هذا الإنجاز.

وقال محمد، في تصريحات خاصة، إن الفرحة التي تعيشها أسرته لا يمكن وصفها، مؤكدًا أنه اعتاد التفوق منذ سنوات الدراسة الأولى، وكان دائمًا في صدارة الطلاب داخل مدرسته، مضيفًا: "كنت الأول على مدرستي دائمًا".

وأوضح أن المحافظة على أداء الصلوات وتنظيم الوقت والتوازن بين الدراسة والالتزامات الدينية كان لها دور كبير في تكوين شخصيته، وساعدته على الاستمرار في طريق التفوق طوال سنوات الدراسة.

وأشار الطالب إلى أن حلمه منذ الصغر هو الالتحاق بكلية الطب، معربًا عن أمله في أن يوفقه الله لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن أسرته تتمنى له استكمال مسيرة النجاح بعد هذا الإنجاز.

ويُعد محمد الابن الأكبر بين ثلاثة أشقاء، وله شقيقتان، وقد حرصت أسرته على دعمه وتشجيعه طوال رحلته الدراسية.

من جانبه، وجه والد الطالب الشكر لكل من ساند نجله خلال مشواره التعليمي، متمنيًا التوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة، وأن يحقق كل مجتهد أحلامه وطموحاته.