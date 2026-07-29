أوائل الثانوية العامة 2026.. أسماء العشرة الأوائل بالشعبة الأدبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً - اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، فيما سجلت الشعبة الأدبية بالنظام الجديد نسبة نجاح بلغت 69.2%.

وبحسب القائمة الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، جاء ترتيب أوائل الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية كالتالي:

- الأول: روان إيهاب أحمد عبدالحليم، مدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزة للغات، إدارة القناطر الخيرية، بمجموع 318.5 درجة.

- الثاني: مريم وائل أحمد نظير، مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات، إدارة مغاغة، بمجموع 317.5 درجة.

- الثالث: جومانة حسام باهي الجمال، مدرسة الأورمان الجديدة، إدارة الهرم، بمجموع 317 درجة.

- الرابع: نغم ياسر محمد بكري، مدرسة حمزة بن عبدالمطلب بنات، إدارة بولاق الدكرور، بمجموع 317 درجة.

- الخامس: أفنان مؤمن محمد فتحي صادق، مدرسة الشهيد أركان حرب محمد سمير إدريس المتميزة ثانوي، إدارة شرق طنطا، بمجموع 316.5 درجة.

- السادس: عمر مصطفى عمر حنفي حسين، مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات، إدارة أكتوبر، بمجموع 316 درجة.

- السابع: شروق شفيق محمد هلال، مدرسة الشهيد محمد كريم الثانوية المشتركة، إدارة كفر شكر، بمجموع 316 درجة.

- الثامن: كريم محمد محيي الدين بكر، مدرسة الشهيد عقيد أ.ح عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن (الهرم ث سابقًا)، إدارة الهرم، بمجموع 316 درجة.

- التاسع: مازن أحمد عبدالحميد مصطفى، مدرسة دار الهدى الرسمية للغات، إدارة أوسيم، بمجموع 316 درجة.

- العاشر: يارا أيمن أحمد محمد أحمد، مدرسة إليكس لايف الخاصة للغات، إدارة العجمي، بمجموع 316 درجة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات النظام الجديد 883,690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825,867، وبلغ عدد الناجحين 620,314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 75.1%.

وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية بالنظام الجديد، تقدم للامتحانات 195,111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179,150، ونجح 123,943 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 69.2%.