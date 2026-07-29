أوائل الثانوية العامة 2026.. أسماء العشرة الأوائل بالشعبة العلمية (رياضيات)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً -

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة (النظام الجديد) 81.6%، وهي الأعلى بين الشعب الثلاث.

أسماء العشرة الأوائل بالشعبة العلمية (رياضيات)

وبحسب القائمة الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، جاء ترتيب أوائل الشعبة العلمية (رياضيات) على مستوى الجمهورية كالتالي:

- الأول: حسناء عمرو سعد أحمد محروس، مدرسة الحوامدية ث بنات، إدارة الحوامدية، بمجموع 319.5 درجة.

- الثاني: مهاب محمد يوسف حسين، مدرسة قباء الخاصة للغات ث، إدارة القاهرة الجديدة، بمجموع 319.5 درجة.

- الثالث: عبدالرحمن حسن كريم نور الدين، مدرسة ليسيه الحرية القومية ثانوي لغات إنجليزي، إدارة عابدين، بمجموع 319 درجة.

- الرابع: إبراهيم إبراهيم حسن مصطفى، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات الثانوية، إدارة شرق كفر الشيخ، بمجموع 319 درجة.

- الخامس: محمد ياسر علي محمد مرعى، مدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة، إدارة بركة السبع، بمجموع 319 درجة.

- السادس: يحيى السيد أحمد زيدان، مدرسة المستقبل الخاصة للغات، إدارة الهرم، بمجموع 319 درجة.

- السابع: زياد ياسر صلاح جمعة أحمد، مدرسة الرياض الرسمية للغات الثانوية، إدارة الرياض، بمجموع 318.5 درجة.

- الثامن: سيف الدين وسيم مسعد حسن، مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات، إدارة العجمي، بمجموع 318.5 درجة.

- التاسع: حسين محمد حسين السيد، مدرسة الشهيد أحمد رضا عبدالحكم ناصف الثانوية المشتركة، إدارة زفتى، بمجموع 318 درجة.

- العاشر: ندى عبدالحليم عبد الغنى، مدرسة النزهة الإسماعيلية بنات الثانوية لغات، إدارة النزهة، بمجموع 318 درجة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول لشعبة علمي رياضة (النظام الجديد) بلغ 145,459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139,302، ونجح 113,651 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 81.6%.