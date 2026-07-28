وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:13 مساءً - وزير التموين: منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز كفاءة العمل وإحكام الرقابة والارتقاء بمنظومة إدارة وتسوية مستحقات إنتاج الخبز المدعم

التأكيد على أن المنظومة لا تمس حق المواطن في الحصول على الخبز المدعم أو سعر الرغيف وتستهدف تطوير دورة العمل بين أطراف المنظومة

استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز بما يضمن استقرار المنظومة وخدمة المواطنين

في إطار المتابعة المستمرة لانتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، بما يضمن استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الخبز المدعم، وفي مقدمتها الشعبة العامة للمخابز، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نجاح المنظومة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وضمان استقرار الإنتاج، واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والانتظام.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الخصم المباشر، حيث تم التأكيد على أن المنظومة تمثل تطويرًا تنظيميًا ومحاسبيًا يستهدف إحكام دورة العمل بين أطراف منظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية، بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن انتظام دورة العمل، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في آليات حصول المواطن على الخبز المدعم أو المساس بسعر الرغيف أو بحقوق المستفيدين من منظومة الدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، بما يعزز دقة المتابعة والرقابة، ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات المالية بين جميع أطراف المنظومة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد، مع الحفاظ الكامل على استقرار المنظومة واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.

كما تناول الاجتماع جاهزية المخابز واستعدادها للتعامل مع المنظومة، وخطط المتابعة الميدانية والدعم الفني خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن التطبيق السلس للمنظومة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ، مع الحفاظ على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم في جميع المحافظات.

واطمأن الوزير على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، حيث أكد السيد عبد الله غراب أن المخابز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن هناك تعاونًا كاملاً بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز في متابعة تنفيذ المنظومة، مع وجود قنوات تواصل مستمرة لتذليل أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن العلاقة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة تقوم على التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء، مشيدًا بحرص الوزارة على الحوار مع ممثلي الشعبة والاستماع إلى مختلف المقترحات والملاحظات، بما يسهم في ضمان التطبيق الناجح للمنظومة وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز لمتابعة مستجدات العمل وتقييم مراحل تنفيذ المنظومة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي يقوم على الحوار والتنسيق مع جميع الشركاء، بما يحقق استقرار منظومة الخبز المدعم، ويعزز كفاءة إدارتها واستدامتها، باعتبارها إحدى أهم منظومات الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا، مع الاستمرار في تطوير آليات العمل وتطبيق أحدث النظم التي تدعم الحوكمة وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشروعات والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ عيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، و هاني مكي، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز.