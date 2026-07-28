الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محل تجاري بحدائق القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:21 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر داخل أحد المحال التجارية بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (25) من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين مالك محل، مصاب بكدمة في الوجه ومقيم بمحافظة الجيزة، وعاطل مصاب بكسر في الذراع ومقيم بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات بينهما حول البيع والشراء.

وأضافت التحريات أن الطرفين تعديا على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.