وزير الري يبحث مع المبعوث الياباني استعدادات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (2026)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:21 مساءً - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه (2026) ووزيرة الخارجية اليابانية السابقة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، بحضور السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، لبحث التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الإعداد للمؤتمر، واستعراض مستجدات التحضيرات الخاصة بالحوار التفاعلي «المياه والكوكب» الذي تتولى مصر واليابان رئاسته المشتركة.

وأعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للشراكة المتميزة بين مصر واليابان، مشيدًا بالتعاون الوثيق والشفافية والثقة المتبادلة بين الجانبين، إلى جانب التنسيق الفعال بين الفرق الفنية، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأشار الوزير إلى أهمية النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وما شهدته من توافق حول أولويات الحوار التفاعلي، مؤكدًا أن البيان المشترك الذي قدمته مصر واليابان، إلى جانب المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، أسهما في دعم التوجهات التنفيذية للمؤتمر، كما أبرز الحدث الجانبي المشترك أهمية مواجهة تحديات التصحر والجفاف وندرة المياه وموجات الحرارة باعتبارها من أبرز القضايا المرتبطة بالأمن المائي والتغيرات المناخية.

كما استعرض الجانبان التقدم في إعداد المبادرات الرائدة المزمع إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (2026)، حيث أكد الدكتور هاني سويلم أهمية اختيار مبادرات طموحة وقابلة للتنفيذ تحقق أثرًا ملموسًا وتترك إرثًا مستدامًا للمؤتمر، مع استمرار التنسيق المصري الياباني بشأن مسار المؤتمر ومخرجاته وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (2028).

وتناول اللقاء أيضًا الترتيبات الخاصة بأسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث رحب وزير الموارد المائية والري بمشاركة يوكو كاميكاوا في فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أن الحدث سيمثل محطة مهمة لاستكمال التنسيق بين الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الرئيسيين، ووضع اللمسات النهائية للاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه (2026).

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