وزير الكهرباء يشهد افتتاح مصنع "سيمنس" لإنتاج المكونات الكهربائية وحلول الأتمتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:21 مساءً - الدكتور محمود عصمت: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة .. "سيمنس" شريك نجاح والمصنع يخدم في مرحلته الأولى السوق المحلية ثم التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الدولة لديها استراتيجية وخطة عمل لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا الاهتمام الخاص بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية في إطار الرؤية العامة لتوطين الصناعة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وحجم الأعمال والمشروعات التى يجرى تنفيذها في هذا المجال، مبيناً الحرص على تقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، اضاف الدكتور عصمت فى كلمته خلال افتتاح مصنع شركة سيمنس ، لإنتاج المكونات الكهربائية الهامة، وحلول الأتمتة للصناعات والبنية التحتية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ويورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة، ان شركة سيمنس شريك نجاح وتعمل في السوق المصرية منذ أكثر من قرن .

ولفت إلى استثمارات الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، والمشروعات القومية، ومنها محطات الكهرباء العملاقة، ومراكز التحكم، والتعاون فى مجالات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة وبرامج إدارة الطاقة باستخدام احدث التكنولوجيا، والتحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية.