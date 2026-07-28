الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مواطن بتعرضه للاعتداء ومنعه من الإقامة بمسكنه في البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:21 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه ووالدته للسب والضرب ومنعه من الإقامة بمسكنه على يد نجل عمه وزوجة عمه، كما ادعى أن نجل عمه فرد شرطة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (24) من الشهر الجاري، حضر إلى مركز شرطة دمنهور طرف أول يضم صاحب الحساب ووالدته، وكانت مصابة بكدمات متفرقة، وطرف ثان يضم زوجة عمه ونجلها، وهو عامل، وكانا مصابين بكدمات وجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وبسؤال الطرفين، تبادلوا الاتهامات بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وبعرضهم على النيابة العامة أبدوا رغبتهم في التصالح.

وباستدعاء صاحب الحساب، أقر بأن ادعاءه بأن نجل عمه فرد شرطة كان غير صحيح، موضحًا أنه لجأ إلى ذلك للضغط على الطرف الآخر للاستجابة لمطالبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.