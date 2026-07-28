بعد تداول فيديو عبر "فيس بوك".. ضبط عاملين لسلخ جلد حمار نافق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بسلخ جلد دابة نافقة "حمار" بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ (26) من الشهر الجاري، وأقرا بأنهما قاما بسلخ جلد الحمار لاستخدامه في صناعة الطبول، مؤكدين أن الدابة كانت نافقة وملقاة بإحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، ولم يقوما بذبحها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.