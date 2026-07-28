رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكرم فريق ASUWind بكلية الهندسة جامعة عين شمس لحصوله على المركز الثالث عالميًا

ويأتي ذلك في اطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المواهب من المبتكرين في كافة المجالات العلمية والصناعية وتعزيز الاهتمام بتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:57 مساءً - كرم اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتكريم فريق ASUWind بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الذي حصل على المركز الثالث عالميًا في المسابقة الدولية لتوربينات الرياح الصغيرة (ISTWC) International small wind turbine contest والتي أقيمت في هولندا خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2026، بمشاركة نخبة من الفرق الجامعية من مختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل التكريم حضور كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء مهندس محمد عوض، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات أحد مصانع الهيئة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة بالجامعة وأعضاء الفريق الأكاديمي المشرف على فريق ASUWind.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره وسعادته بتكريم الفريق البحثي الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة الدولية لتوربينات الرياح الصغيرة مشيرا أن الهيئة ترعي المبدعين والمبتكرين، وتهتم ببناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية العلمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، وتحويل الأفكار والابتكارات البحثية إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع.

وأشاد بتميز الفرق البحثية لجامعة عين شمس العريقة وتفوقها في المسابقات والمحافل الدولية , مؤكدا استعداد الهيئة العربية للتصنيع لتقديم الدعم الفني لجميع الباحثين بجامعة عين شمس المشاركين في المسابقات العلمية المحلية والدولية وتنفيذ المشروعات البحثية العلمية المختلفة القابلة للتطبيق الصناعي , فضلا عن ؟إتاحة فرص التدريب في أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع ومراكز التدريب المتنوعة بالهيئة .

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن خالص شكره وتقديره إلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على هذا الدعم الكريم، موضحا أن الهيئة كان لها دورا محوريا وأساسيا في هذا النجاح، من خلال الدعم الفني والتصنيعي الذي قدمته للفريق البحثي، حيث تولى مصنع الطائرات بالهيئة تصنيع قوالب ريش التوربينة وإنتاج مجموعات من الريش وفق أعلى معايير الجودة والدقة، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في تعزيز القدرة التنافسية للفريق.

وأكد أننا نحتفي بشراكة وطنية ناجحة بين جامعة تؤمن بالعلم، وهيئة وطنية تؤمن بالصناعة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة المثمرة ستستمر وتتوسع خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والابتكار التكنولوجي.

وأعرب المهندس رامي محمد عوض أحد أعضاء الفريق البحثي الفائز عن سعادة وتقدير وامتنان الفريق البحثي بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ودعمه الكامل لتنفيذ المشروع البحثي بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات، مؤكدا أنهم لمسوا اهتماما شديدا من القائمين بالهيئة لتنفيذ هذا المشروع البحثي.