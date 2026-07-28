الأرصاد تحذر من عودة ارتفاعات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:05 مساءً - كشفت الدكتور محمود شاهين ، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة ارتفاعات درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وأشار مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة.

درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

​القاهرة الكبرى: العظمى 36 - المحسوسة 38

​الوجه البحري: العظمى 35 - المحسوسة 37

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 - المحسوسة 34

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34 - المحسوسة 37

​شمال الصعيد: العظمى 37 - المحسوسة 39

​جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44

حالة الطقس

و​يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.