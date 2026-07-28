أبو ريدة وشوقي غريب يضعان خريطة تطوير الكرة المصرية استعدادًا للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:57 صباحاً - عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع شوقي غريب، المدير الفني الجديد للاتحاد، بحضور خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام ومحمود فايز، مدير إدارة تحليل الأداء بالاتحاد، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الفنية والاستعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة التصور الخاص بتطوير العمل الفني داخل الاتحاد، وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات الفنية، إلى جانب وضع برنامج متكامل لمتابعة المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.

كما استعرض شوقي غريب أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والتي تتضمن متابعة مسابقات الناشئين والشباب، واكتشاف العناصر المميزة تمهيدًا لضمها إلى المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، بما يضمن استمرارية تطوير المواهب.

وأكد هاني أبو ريدة، خلال الاجتماع، أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ استراتيجية فنية واضحة تستهدف رفع مستوى المنتخبات الوطنية، والاستفادة من خبرات شوقي غريب الكبيرة في العمل مع المنتخبات السنية والأوليمبي، بما يسهم في بناء قاعدة قوية لكرة القدم المصرية.

ويأتي الاجتماع بعد اعتماد مجلس إدارة الاتحاد تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم، ضمن حزمة من القرارات، التي تستهدف تطوير المنظومة الفنية والإدارية.