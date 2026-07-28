حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:05 صباحاً - انطلق تحت سفح الأهرامات، الليلة حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي ، حيث سيتم إعلان فودافون راعياّ لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة، بحضور نجوم النادي الأهلي و نجوم الرياضة المصرية، و كبار المسئولين بشركتي فودافون والمتحدة للرياضة .

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي و الشركة المتحدة للرياضة ؛ خلال السنوات الماضية ، و التي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية ، بعدما بذلت جهوداّ كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءاّ من دعم الأنشطة الرياضية نفسها ، و مروراّ بتطوير أدوات التسويق و القطاعات التجارية للرياضات المختلفة ، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها .

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك ؛ و يؤكد أيضاّ على أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محلياّ و قارياّ و دولياّ .