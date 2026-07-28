رسميا.. الأهلى يطلق اسم «ستاد فودافون» على ملعبه الجديد بالشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:05 صباحاً - أعلن النادي الأهلي، خلال الحفل التاريخي الذي أقيم تحت سفح أهرامات الجيزة للإعلان عن أكبر عقد رعاية في تاريخه، إطلاق اسم "ستاد فودافون" على استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد، في خطوة تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين القلعة الحمراء وشركة فودافون.

الاستاد يحمل اسم الشريك الرسمي للنادي



وجاء الإعلان عن اسم الملعب بالتزامن مع توقيع عقد الرعاية الجديد، الذي يمتد لمدة أربع سنوات، ليحمل الاستاد اسم "ستاد فودافون"، في إطار الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز العوائد الاستثمارية والتسويقية للنادي الأهلي.

شراكة تتجاوز الرعاية إلى الاستثمار



وأكد مسؤولو الأهلي خلال الحفل أن الاتفاق مع فودافون لا يقتصر على الرعاية فقط، بل يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ مشروعات تسويقية واستثمارية كبرى، بما يتماشى مع مكانة النادي كأحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم.



خطوة جديدة في مشروع استاد الأهلي



ويمثل إطلاق اسم "ستاد فودافون" على استاد الأهلي محطة جديدة في مشروع النادي الطموح، الذي ينتظره ملايين الجماهير، ليكون واحدًا من أبرز المشروعات الرياضية في مصر والمنطقة، مدعومًا بشراكات اقتصادية واستثمارية تعزز من موارد القلعة الحمراء وتدعم خططها المستقبلية.

وانطلق مساء اليوم، الإثنين، تحت سفح الأهرامات، حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي، حيث سيتم إعلان فودافون راعيا لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة، بحضور نجوم النادي الأهلي ونجوم الرياضة المصرية وكبار المسئولين بشركتي فودافون والمتحدة للرياضة.

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للرياضة؛ خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية، بعدما بذلت جهودا كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءا من دعم الأنشطة الرياضية نفسها، ومرورا بتطوير أدوات التسويق والقطاعات التجارية للرياضات المختلفة، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها.

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك، ويؤكد أيضا أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.