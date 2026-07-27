الأهلى يبدأ حفل أكبر عقد رعاية فى تاريخه مع فودافون بالسلام الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 10:21 مساءً - تحت سفح أهرامات الجيزة بدء منذ قليل حفلًا استثنائيًا لإطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي بالسلام الوطني، حيث يتم الإعلان رسميًا عن شركة فودافون راعيًا جديدًا لنادي القرن لمدة أربع سنوات، في احتفالية كبرى تضم نجوم الأهلي الحاليين والسابقين، وعددًا من أبرز نجوم الرياضة المصرية، إلى جانب كبار مسؤولي شركة فودافون والشركة المتحدة للرياضة.

انطلق منذ قليل، تحت سفح الأهرامات، حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي، حيث سيتم إعلان فودافون راعيا لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة، بحضور نجوم النادي الأهلي ونجوم الرياضة المصرية، وكبار المسئولين بشركتي فودافون والمتحدة للرياضة.

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للرياضة؛ خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية، بعدما بذلت جهودا كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءا من دعم الأنشطة الرياضية نفسها، ومرورا بتطوير أدوات التسويق والقطاعات التجارية للرياضات المختلفة، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها.

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك؛ ويؤكد أيضا أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.