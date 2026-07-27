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اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة

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  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 1/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 2/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 3/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 4/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 5/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 6/7
  • اطّلع على الاستعدادات النهائية لحفل رعاية الأهلى برعاية المتحدة للرياضة 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 09:29 مساءً - ترصد صوت الأمة الرتوش النهائية على حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي ، عقد رعاية في تاريخ النادي الأهلي، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين تحت سفح الأهرامات، حيث سيتم إعلان فودافون راعيا لنادي القرن للسنوات الأربع المقبلة، بحضور نجوم النادي الأهلي ونجوم الرياضة المصرية، وكبار المسئولين بشركتي فودافون والمتحدة للرياضة.

يأتي هذا العقد في إطار الشراكة المثمرة بين النادي الأهلي والشركة المتحدة للرياضة، خلال السنوات الماضية، والتي نجحت فيها الشركة المتحدة في تعظيم عوائد الرياضية المصرية، بعدما بذلت جهودا كبيرة في دعم منظومة الرياضة المصرية على كافة الأصعدة بدءا من دعم الأنشطة الرياضية نفسها، و مرورا بتطوير أدوات التسويق والقطاعات التجارية للرياضات المختلفة، داعمة ذلك كله بتغطيات إعلامية شهد الجميع بتفوقها.

كما يمثل هذا العقد بداية مرحلة جديدة لتحقيق عوائد أكبر للمؤسسات الرياضية المصرية التي تستحق ذلك؛ ويؤكد أيضا على أن المتحدة للرياضة في طريقها لتحقيق مشروعات تسويقية كبرى تتناسب مع الحجم الكبير الذي يمثله النادي الأهلي محليا وقاريا ودوليا.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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