رسميا بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية لعام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 09:29 مساءً - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، والتي جاءت في إطار مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطي وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يواكب سياسة الدولة في تصعيد العناصر الشبابية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الأمنية في مختلف مجالات العمل، وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وشهدت الحركة عدداً من المؤشرات الرئيسية، أبرزها:

تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، تفعيل دور العنصر النسائي داخل الوزارة من خلال دعم مختلف الجهات بالعناصر النسائية المؤهلة، اتساقًا مع توجهات الدولة.مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وجاءت أبرز التعيينات بالحركة على النحو التالي:

اللواء محمد عبدالوهاب – مساعد الوزير لمنطقة سيناء

اللواء حازم كمال – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء حاتم حسن – مساعد الوزير ومدير أمن الجيزة.

اللواء جمال سيد – مساعد الوزير لقطاع التدريب.

اللواء عمرو فتحي – مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

مديرو الأمن:

اللواء أشرف محمد – مدير أمن الفيوم.

اللواء حاتم محمد – مدير أمن الإسكندرية.

اللواء عمرو جمال – مدير أمن مطروح.

اللواء عبدالواحد الصافي – مدير أمن شمال سيناء.

اللواء أشرف أحمد – مدير أمن سوهاج.

اللواء عبدالله محمود – مدير أمن كفر الشيخ.

اللواء عبدالحليم إسماعيل – مدير أمن المنوفية.

اللواء حازم محمود – مدير أمن أسيوط.

مديرو الإدارات العامة:

اللواء تامر إبراهيم – مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي.

اللواء عماد فهمي – مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

اللواء عمرو مصطفى – مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

اللواء عبدالناصر علي – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

اللواء أحمد محمد – مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

اللواء محمد صابر – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

اللواء أحمد أبوبكر – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.