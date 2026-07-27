الهيئة العربية للتصنيع: صدّرنا أبراج الاتصالات للجزائر وندخل مجال أبراج الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 08:13 مساءً - أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع نجاح الهيئة في دخول مجال تصنيع أبراج الاتصالات، موضحًا أن الفكرة بدأت بتشجيع من شركة اتصالات مصر، قبل أن يتم تكليف مصنع الطائرات بدراسة المشروع والاستفادة من قدراته في تصنيع الهياكل المعدنية.

وأشار إلى أن الهيئة حصلت على شهادات اعتماد من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وأصبحت تنتج أبراج الاتصالات لمعظم الشركات، قبل أن تبدأ تصدير منتجاتها إلى الجزائر، حيث تم بالفعل إرسال عدة شحنات.

وأضاف أن نجاح التجربة دفع الهيئة إلى التوسع في تصنيع أبراج الكهرباء ذات الضغط العالي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ليصبح مصنع الطائرات منتجًا لأبراج الاتصالات والكهرباء معًا.

وأوضح أن الهيئة تبحث حاليًا عن أسواق تصديرية جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية، وتوفير موارد بالعملة الأجنبية، مع التوسع في الصناعات المدنية ذات القيمة المضافة.