خاص | حركة تنقلات الشرطة.. تصعيد دفعتي 92 و93 مديري أمن وترقية دفعة 99 إلى رتبة لواء و2002 إلى رتبة عميد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 08:13 مساءً - تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل، حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم، وتتضمن تعيينات جديدة لعدد من قيادات الوزارة ومديري الأمن ومديري الإدارات العامة.

وعلمت "صوت الأمة" من مصادرها، أن الحركة المرتقبة تشهد تصعيد عدد من قيادات دفعتي 1992 و1993 الحاصلين على رتبة لواء (قديم) لتولي مناصب مديري أمن ومديري إدارات عامة، فيما تشمل الحركة تصعيد قيادات دفعتي 1994 و1995 لشغل مواقع نواب مديري أمن ونواب مديري الإدارات العامة برتبة لواء.

كما تتضمن الحركة الترقيات الدورية لعدد من الدفعات، حيث يتم ترقية دفعة 1999 من رتبة عميد إلى لواء، ودفعة 2002 من عقيد إلى عميد، ودفعة 2006 من مقدم إلى عقيد، ودفعة 2011 من رائد إلى مقدم، ودفعة 2016 من نقيب إلى رائد.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية، خلال الساعات القليلة المقبلة، الأسماء الكاملة للمشمولين بالحركة، والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات الشرطية، بما يدعم تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسنوافيكم بالأسماء الكاملة فور اعتمادها وإعلانها رسميًا.