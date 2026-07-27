تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن لأسباب غامضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 03:05 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل رحلة الطائرة المتجهة إلى واشنطن، والتي كان من المقرر إقلاعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ولم يُحدد موعد جديد للإقلاع، كما لم يُقدم أي تفسير للتأخير، وفقا لصحيفة تايمز اوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة الإسرائيلية ان نتنياهو سيركز خلال لقائه مع ترامب على ضرورة إسقاط النظام الإيراني وكان من المقرر أن تشهد الزيارة إلى الولايات المتحدة، عقد مباحثات ثنائية رفيعة المستوى بين الجانبين للتباحث حول أحدث المستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

واجري نتنياهو مساء امس مقابلة مع فوكس نيوز، علق خلالها لأول مرة أمس على دعوات زهران ممداني عمدة نيويورك التي هدد فيها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه مجرم حرب يجب اعتقاله على خلفية حرب غزة إذا زار المدينة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو، إن زهران ممداني يحرض على الكراهية، وأكد عزمه التواجد في نيويورك في سبتمبر لإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لقادة العالم، رغم تلميح عمدة نيويورك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مرحب به في المدينة.

وكان من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين للقاء ترامب وحضور مراسم جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام المعروف بمواقفه المتشددة تجاه