هل تمنع الأمراض الزواج؟.. «الصحة» توضح تفاصيل فحوصات المقبلين على الزواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 03:05 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أن قرار الزواج يعود بالكامل إلى الطرفين المقبلين على الزواج، مشددة على أن نتائج فحوصات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج لا تُعد سببًا لمنع عقد القران تحت أي ظرف.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحاتها الرسمية ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، تحت شعار «نطمن على صحتنا قبل ما نبني أسرتنا»، حقيقة ما يتردد بشأن إمكانية منع الزواج حال اكتشاف إصابة أحد الطرفين بأي مرض، مؤكدة أن دورها يقتصر على تقديم الفحوصات والمشورة الطبية، بينما يبقى قرار إتمام الزواج مسؤولية شخصية للطرفين.

وأكدت وزارة الصحة أن الشخص يتسلم بنفسه نتائج الفحوصات والتحاليل الخاصة به، دون أي تدخل من مقدمي الخدمة الطبية في قرار إتمام الزواج أو منعه، مشيرة إلى أن القرار النهائي يرجع بالكامل للخطيبين بعد الاطلاع على النتائج والحصول على المشورة الطبية اللازمة.

وأضافت أن دور وزارة الصحة والسكان يتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية من خلال إجراء التحاليل والفحوصات الطبية المطلوبة، وتقديم المشورة والإرشادات والعلاج الطبي عند الحاجة، بما يساعد المقبلين على الزواج على اتخاذ قرار مستنير بشأن مستقبلهم الصحي والأسري.

ودعت الوزارة المواطنين والمقبلين على الزواج إلى التواصل مع الخط الساخن 105 أو 15335 للحصول على مزيد من المعلومات حول المبادرة الرئاسية والخدمات التي تقدمها.