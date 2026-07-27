نتنياهو يرد على تهديدات زهران ممدانى باعتقاله فى نيويورك.. ماذا قال؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:21 مساءً - علق بنيامين نتنياهو لأول مرة أمس على دعوات زهران ممداني عمدة نيويورك التي هدد فيها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه مجرم حرب يجب اعتقاله على خلفية حرب غزة إذا زار المدينة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نتنياهو يتهم زهران ممداني بالتحريض على الكراهية

قال نتنياهو، إن زهران ممداني يحرض على الكراهية، وأكد عزمه التواجد في نيويورك في سبتمبر لإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لقادة العالم، رغم تلميح عمدة نيويورك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مرحب به في المدينة.

قال ممداني، إنه على الرغم من عدم امتلاك مدينة نيويورك سلطة قانونية لتنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وهي أعلى محكمة جرائم حرب في العالم، إلا أنه شجع الحكومة الفيدرالية على القيام بذلك.

قال نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز: من المفترض أن يكون عمدة جميع سكان نيويورك - يهودًا ومسيحيين ومسلمين، الجميع. لكنه يحاول تأليب فئة ضد أخرى

ورفض نتنياهو، اتهامات المحكمة الجنائية الدولية الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب، واصفًا إياها بـ"المزيفة". وأشار إلى مزاعم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقيل من منصبه يوم الجمعة، وقال إن مذكرة التوقيف محاولة لصرف الأنظار.

كما أعرب نتنياهو، عن قلقه من أن الدعم السياسي الذي كان يحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة، والذي كان يحظى سابقًا بتأييد الحزبين، بات مهددًا، لا سيما مع انشقاق الديمقراطيين التقدميين واليساريين المتطرفين المتحالفين مع جناح ممداني في الحزب.

وقال نتنياهو إنه عندما يتحدث إلى الناس في مدينة نيويورك، التي تضم ثاني أكبر جالية يهودية في العالم، "يشعر اليهود بعدم ارتياح شديد، وأضاف: أعتقد أن هذا خطأ .. الأمر برمته خطأ.

ترامب يتعهد بسلامة نتنياهو خلال تواجده في نيويورك

اتهمت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب غزة حيث استشهد أكثر من 73 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.

وأبلغ ترامب نتنياهو يوم الاثنين، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه لن يعتقل بأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصل نتنياهو إلى واشنطن العاصمة يوم الاثنين للقاء ترامب وحضور مراسم جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الدفاع ودعمه القوي لإسرائيل ووصفه نتنياهو بأنه وطني عظيم وأحد أعز أصدقاء إسرائيل.