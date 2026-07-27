غارات على خارك الإيرانية وتدمير ناقلات نفط ..ترامب ينشر صورا بالـAI تثير الجدل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 11:13 صباحاً - نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على حسابه فى منصة "تروث سوشيال" صورا بالذكاء الاصطناعى تحاكى شن غارات على إيران وجزيرة خارك.

يذكرأن، كشف موقع "أكسيوس"، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، براد كوبر، أوصى بوقف حملة القصف على إيران، وخاصة حول مضيق هرمز لأنها "بلغت أقصى حدود فعاليتها".

ونقل الموقع عن مصادر القول إن توصية قائد القيادة المركزية ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الضربات الأمريكية على إيران

وبحسب المصادر، أبلغ كوبر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) والبيت الأبيض بأن ضرب إيران على مدى أسبوعين أضعف قدرتها إلى حد كبير على مهاجمة السفن، مؤكداً أن معظم الأهداف المحددة للقصف قد تم قصفها بالفعل.