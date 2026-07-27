إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل نهاية الأسبوع الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 11:13 صباحاً - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم عن أن نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة خلال الساعات القادمة، مؤكدة على أنه سيتم اعتمادها قريبا، وأنه على أقصى تقدير لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، لن تتخطى الأسبوع الجارى، قائلة: اعتمادها سيكون قبل نهاية الأسبوع.

خطوات التسجيل لتلقى النتيجة عقب إعلانها

وتوجد عدة خطوات يمكن للطالب التسجيل من خلالها كالتالى:

ـ كتابة اسم الطالب.

ـ رقم جلوس الطالب صحيحا.

ـ البريد الإلكترونى.

ـ المحافظة التابع لها محل إقامة الطالب.

ـ يختار الطالب الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ الشعبة الأدبية"

ـ يختار الطالب " نظام قديم ـ نظام حديث".