القائم بعمل وكيل الأزهر: نجاح الثانوية الأزهرية ثمرة جهود مؤسسة كاملة.. والطالب صاحب رسالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 06:29 مساءً - أكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن العلم يمثل بوابة النهضة وأساس الحضارة، وأن الأزهر سيظل منارة للعلم والفكر المستنير، يحمل رسالة الإسلام السمحة، ويحافظ على هوية الأمة وعقيدتها عبر العصور.

وقال القائم بعمل وكيل الأزهر، في كلمته خلال مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر الشريف، إن الإعلان عن النتيجة يأتي تتويجًا لعام كامل من الجد والاجتهاد، بذل خلاله آلاف العاملين بالأزهر جهودًا مخلصة، انطلاقًا من إيمانهم بأن خدمة الطالب عبادة، وأن الإتقان واجب شرعي ووطني.

وأضاف أن الأزهر أدرك منذ تأسيسه أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الحفاظ على هوية الأمم لا يتحقق إلا بالفكر المستنير، والعقل الواعي، والضمير الحي، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأزهرية تؤدي رسالتها العلمية والتربوية انطلاقًا من إيمانها بأن العدالة في الامتحانات ليست مجرد إجراء إداري، وإنما واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية، لأن ما يُبنى على العدل يدوم.

واستشهد بقوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان"، وقوله سبحانه: "وإذا قلتم فاعدلوا"، مؤكدًا أن الأزهر حرص على توفير بيئة امتحانية آمنة تضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون مجاملة أو محاباة.

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المتواصل للمؤسسة الأزهرية في مختلف المجالات، كما أعرب عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما أولاه من رعاية واهتمام بسير أعمال الامتحانات، وتوجيهه بتوفير جميع سبل الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وأكد أن الطالب الأزهري يمثل نواة بناء الأمة، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء المناطق والمعاهد الأزهرية، والموجهين، وجميع القيادات التعليمية التي تابعت سير الامتحانات على مدار الساعة، وتعاملت مع مختلف المواقف بحكمة وكفاءة وسرعة في الأداء.

كما وجه الشكر إلى رجال الأجهزة الأمنية، مثمنًا جهودهم في تأمين لجان الامتحانات وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة، بما أسهم في خروج الامتحانات بصورة آمنة ومنظمة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأضاف الشيخ أيمن عبد الغني أن ما يحتفل به الأزهر الشريف اليوم ليس نجاح الطلاب فحسب، وإنما نجاح مؤسسة بأكملها تؤمن بأن الإنسان هو أعظم ثروة تمتلكها الأمم، وأن العلم الصحيح يمثل الحصن الأقوى في مواجهة الجهل والتطرف والفتن.

ووجه القائم بعمل وكيل الأزهر رسالة إلى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، أكد فيها أنهم يقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في حياتهم العلمية، تفتح أمامهم آفاقًا أوسع ومسؤوليات أكبر، مشددًا على أن الأزهر لا ينتظر منهم أن يكونوا أصحاب شهادات فحسب، بل أصحاب رسالة، وحملةً للقيم، وسفراء للعلم والأخلاق في مجتمعاتهم.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾، مؤكدًا أن الطالب الأزهري ينبغي أن يؤمن بأن العلم أمانة، وأن المعرفة تكليف قبل أن تكون تشريفًا، وأن يتحلى في مسيرته العلمية والعملية بالاجتهاد والإخلاص وحسن الخلق.

ودعا الطلاب إلى عدم اعتبار ما حققوه اليوم نهاية الطريق، وإنما خطوة أولى نحو مزيد من التحصيل والإبداع والعطاء، مؤكدًا أن نهضة الأمم لا تتحقق إلا بعقول وسواعد أبنائها وبناتها المخلصين، القادرين على توظيف العلم في خدمة أوطانهم، والإسهام في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.