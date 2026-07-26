وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 04:21 مساءً - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، لاعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026م، الموافق للعام الهجري 1448 هجرية.

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18%؛ حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، حضر منهم 59,614، ونجح 27,319، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.

ويعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا الآن بمقر مشيخة الأزهر الشريف للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح بالقسمين العلمي والأدبي، ومواعيد الطعون، وكل ما يتعلق بالشهادة الثانوية الأزهري لهذا العام.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبالحاصلين على المركز الأول بفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهدٍ ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني، عقب إعلان النتيجة، عن تهنئة للطلاب، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي أظهره الطلاب خلال هذا العام الدراسي، مقدما الشكر إلى كل أولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم، وتقديم الشكر كذلك إلى كل القائمين على أعمال الامتحانات، الذين جدوا واجتهدوا وأخرجوا الامتحانات على النحو الذي يليق بمنظومة التعليم بالأزهر الشريف.