أوائل الثانوية العامة 2026.. إعلان قائمة المتفوقين بالتزامن مع اعتماد النتيجة رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمالها النهائية لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط ترقب واسع من الطلاب وأولياء الأمور لإعلان أسماء أوائل الجمهورية وموعد اعتماد النتيجة رسميًا.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة قائمة أوائل الثانوية العامة بالتزامن مع إعلان النتيجة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وتواصل لجان النظام والمراقبة استكمال إجراءات تجميع النتائج والتأكد من دقتها، لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة قبل إعلان النتيجة رسميًا.

درجات المواد والمجموع الكلي

حددت وزارة التربية والتعليم الدرجات النهائية ودرجات النجاح لمواد الثانوية العامة وفق النظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ المجموع الكلي لطلاب النظام الجديد 320 درجة، بينما يصل إلى 410 درجات لطلاب النظام القديم.

وتتضمن أبرز الدرجات:

اللغة العربية: 80 درجة (النجاح من 40).

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة (النجاح من 30).

التاريخ: 60 درجة (النجاح من 30).

الجغرافيا: 60 درجة (النجاح من 30).

الكيمياء: 60 درجة (النجاح من 30).

الفيزياء: 60 درجة (النجاح من 30).

الأحياء: 60 درجة (النجاح من 30).

الإحصاء: 60 درجة (النجاح من 30).

الرياضيات البحتة: 30 درجة.

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية (النظام الجديد): 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.

التربية الوطنية: 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.

التربية الدينية: 25 درجة، ويشترط الحصول على نسبة النجاح المقررة.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

عقب اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، عبر إدخال البيانات الأساسية، والتي تشمل:

اسم الطالب.

رقم الجلوس.

البريد الإلكتروني.

المحافظة.

الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

تحديد نظام الدراسة (الجديد أو القديم).

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن إعلان أسماء الأوائل والنتيجة سيتم فور الانتهاء من جميع إجراءات المراجعة والتدقيق، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية في إعلان النتائج.