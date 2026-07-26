السيسي: تطوير التعليم أولوية وطنية.. وتعزيز الشراكات الدولية لإعداد كوادر تنافس عالميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة في منظومة التعليم المصرية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وإعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.

وشدد الرئيس، خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، للاستفادة من أفضل التجارب العالمية ودعم جهود تطوير التعليم في مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التربية والتعليم استعرض خلال الاجتماع مستجدات تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن القطاع يضم حاليًا نحو 2.35 مليون طالب وطالبة موزعين على 3213 مدرسة، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى نحو 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن الوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات، إلى جانب شراكات مع ألمانيا لتطوير التعليم الفني، بما يعزز إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.

كما تناول الاجتماع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس الفنية، والذي أسفر عن توقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح خريجيها شهادات معتمدة من ألمانيا، فضلًا عن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإنشاء وتشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل.

واستعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في مراجعة الأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للنظام التعليمي المصري.

وأكد الوزير أن هذه الشراكات الدولية تعكس رؤية الدولة لتحديث منظومة التعليم من خلال نقل الخبرات العالمية، مع الحفاظ على خصوصية التعليم المصري، بما يعزز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لبرامج التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، والتي تشمل تطبيق اختبار "توفاس" في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، وإدراج منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني عبر منصة "كيريو" اليابانية، دعمًا للتحول الرقمي وتنمية مهارات الابتكار.

كما ناقش الاجتماع مجالات التعاون المزمع مع جامعة هارفارد الأمريكية، خاصة في ما يتعلق ببرامج تدريب المعلمين، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وبناء نظام تعليم حديث قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.