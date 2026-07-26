مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 02:41 مساءً - أكد بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، أن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لا تزال تشهد تصعيدًا مستمرًا، مع مواصلة المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من القطاع، لا سيما شرق مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، مضيفا أن ساعات الليل شهدت أيضًا قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار كثيفًا باتجاه حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، إلى جانب استهداف مناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخر في شمال القطاع وخان يونس.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عمليات نسف المباني والمنشآت في المناطق التي تسيطر عليها، والتي تمثل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من حجم الدمار ويعمق معاناة السكان، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها.

أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة

وأشار بشير جبر إلى أن سكان القطاع يواجهون أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة، مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن برنامج الأغذية العالمي حذر من أن العجز المالي بدأ يؤثر على قدرته في توزيع المساعدات الغذائية على الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي.

وأكد، أن تكدس النفايات بالقرب من خيام النازحين، وارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد أربعة لترات يوميًا للشرب والاستخدامات الشخصية، أسهمت جميعها في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.